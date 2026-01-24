La Fiorentina perde in casa contro il Cagliari per 2-1, interrompendo una serie di risultati positivi. La vittoria degli ospiti rappresenta un passo importante nella corsa alla salvezza per il Cagliari, che mantiene vive le speranze di permanenza in Serie A. La partita ha visto un andamento equilibrato, con i sardi che hanno saputo sfruttare le occasioni decisive per conquistare i tre punti.

AGI - Il Cagliari si regala un'altra serata magica battendo a domicilio la Fiorentina per 2-1 e interrompendo la striscia di quattro risultati positivi consecutivi dei padroni di casa. Non basta la rete di Brescianini alla formazione di Vanoli che subisce i gol di Kilicsoy e Palestra a cavallo dei due tempi, finendo di nuovo ko al Franchi: per i toscani bruttissima battuta d'arresto in chiave salvezza, per Mina e compagni tre punti che avvicinano il traguardo della permanenza in serie A. La strategia della squadra di Pisacane è chiara fin dai primi minuti, ovvero chiudersi a riccio davanti a Caprile e provare a ripartire ogni volta che se ne presenta l'occasione, provando ad affidarsi in particolare sulle sgroppate a destra di Palestra. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Fiorentina scivola in casa 2-1. Il Cagliari 'vede' la salvezza

Colpo salvezza Cagliari al "Franchi", Fiorentina battuta 2-1Il Cagliari ottiene una vittoria importante in trasferta contro la Fiorentina, con il risultato di 2-1.

Fiorentina in casa Lazio: per la corsa-salvezza. Solomon e Kean “armi” di Vanoli contro Sarri. FormazioniStasera alle 20:45 si affrontano Fiorentina e Lazio in una sfida chiave per la corsa-salvezza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: SERIE B | Il Padova scivola in casa, Mensah regala i tre punti al Mantova (1-2); Fagioli accende la polemica: Dillo che era fallo. La risposta secca del giocatore rossonero; La Nazione - La Primavera cade in casa del Parma e scivola al quarto posto in classifica; Serie A, la classifica: il Pisa scivola all'ultimo posto, l'Inter allunga in vetta.

Colpo esterno del Cagliari: la Fiorentina cade in casa 2-1Il Franchi ha trovato un Cagliari spietato. I rossoblù colpiscono nei momenti giusti e si impongono 2-1 in trasferta. Il primo tempo scivola via senza grandi emozioni, tra ritmi bassi e molte impreci ... vistanet.it

Calcio: la Fiorentina scivola in casa, il Cagliari vince 2-1(AGI/ITALPRESS) - Roma, 24 gen. - Il Cagliari si regala un'altra serata magica battendo a domicilio la Fiorentina per 2-1 e interrompendo la striscia di quattro risultati positivi consecutivi dei ... agi.it

Dopo il pareggio deludente contro la Fiorentina, che ha fatto scivolare il Milan al 2º posto in classifica a 3 punti dai rivali storici dell’Inter, il presidente dell’AC Milan, Paolo Scaroni, avrebbe ordinato l’esclusione di sei giocatori dalla rosa rossonera per la stagio - facebook.com facebook