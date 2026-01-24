Il Cagliari ottiene una vittoria importante in trasferta contro la Fiorentina, con il risultato di 2-1. Kilicsoy e Palestra portano avanti i sardi, mentre Brescianini segna per i viola, che non bastano a evitare la sconfitta. Questo risultato interrompe la serie positiva della Fiorentina e rappresenta un momento significativo per il campionato delle due squadre.

Kilicsoy e Palestra firmano il successo sui viola, a cui non basta la prima rete di Brescianini FIRENZE - Il Cagliari si regala un'altra serata magica battendo a domicilio la Fiorentina per 2-1 e interrompendo la striscia di quattro risultati positivi consecutivi dei padroni di casa. Non basta la rete di Brescianini alla formazione di Vanoli che subisce i gol di Kilicsoy e Palestra a cavallo dei due tempi, finendo di nuovo ko al Franchi: per i toscani bruttissima battuta d'arresto in chiave salvezza, per Mina e compagni tre punti che avvicinano il traguardo della permanenza in serie A. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Colpo salvezza Cagliari al "Franchi", Fiorentina battuta 2-1

Il Cagliari fa il colpo al Franchi e sorprende la Fiorentina: viola di nuovo nei guaiIl Cagliari ottiene una vittoria importante contro la Fiorentina, vincendo 2-1 al Franchi.

DIRETTA / Fiorentina-Cagliari 0-1, intervallo al FranchiAl Franchi, il primo tempo della sfida tra Fiorentina e Cagliari si conclude con il risultato di 0-1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Cagliari-Juventus 1-0, colpo salvezza dei sardi; Colpo Cagliari: al Franchi la Fiorentina cade 2-1; Cagliari, tra fiducia e mercato: Pisacane guida la corsa salvezza dopo il colpo con la Juve; Cagliari, la sfida salvezza. Moise out, pronto Piccoli. In tre per la fascia destra.

Fiorentina-Cagliari 1-2: segnano Kilicsoy e Palestra, inutile il gol di BrescianiniLeggi su Sky Sport l'articolo Fiorentina-Cagliari 1-2: segnano Kilicsoy e Palestra, inutile il gol di Brescianini ... sport.sky.it

Fiorentina-Cagliari 1-2, tre punti fondamentali per i sardiVittoria fondamentale in chiave salvezza per il Cagliari, che batte 2-1 al 'Franchi' la Fiorentina nel match valido per la 22esima giornata di Serie A e balza ... lapresse.it

OGGI FARI PUNTATI A MORTEGLIANO DOMANI SFIDA SALVEZZA A PORTO PER IL SAN LUIGI Sfide importanti in Serie D. Cjarlins Muzane deve riprendere a correre e tornare al secondo posto solitario. Il Brian Lignano cerca un colpo play off. Il San Luigi c - facebook.com facebook

La #Fiorentina sbanca il Dall'Ara e ributta il #Bologna nella crisi: colpo pesante in zona salvezza per i viola Federico Castiglioni #SerieA #BolognaFiorentina x.com