La cheesecake allo yogurt che nasce social

La cheesecake allo yogurt che nasce sui social è una variante semplice e versatile, senza bisogno di forno né stampi a cerniera. Leggera e fresca, si presta a molte interpretazioni e si prepara in pochi passaggi. Ideale per chi cerca un dessert facile da realizzare, questa ricetta si sta diffondendo online, offrendo un’alternativa gustosa e praticabile in ogni occasione.

C'è una nuova cheesecake che gira sui social, ma non ha forno, non ha stampi a cerniera e soprattutto non ha bisogno di spiegazioni lunghe. Si fa con due ingredienti, yogurt e biscotti, ed è diventata, nel giro di poche settimane, uno dei food trend più replicati su Instagram e, per riflesso, su TikTok. I creator la presentano sempre allo stesso modo: "2-ingredient yogurt cheesecake, viral in Japan right now", come se la provenienza fosse parte integrante della ricetta. L'hashtag #japaneseyogurtcheesecake supera le 100 mila pubblicazioni su Instagram, mentre le varianti più generiche — #yogurtcheesecake, #2ingredientrecipe, #viraljapanesedessert — raccolgono milioni di visualizzazioni complessive.

