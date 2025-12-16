Sicilia Express biglietti esauriti in 35 minuti per le tratte del 20 dicembre e 5 gennaio Polemica sui social | Una presa in giro e spunta l’ipotesi di un mercato parallelo di rivendita

Le prenotazioni per Sicilia Express del 20 dicembre e 5 gennaio si sono esaurite in soli 35 minuti, generando polemiche sui social. Molti utenti denunciano una situazione ingiusta, ipotizzando l'esistenza di un mercato parallelo di rivendita dei biglietti. La rapidità delle vendite ha sollevato perplessità sulla gestione delle prenotazioni e sulla trasparenza del sistema.

Le prenotazioni per il Sicilia Express hanno registrato un esaurimento rapido dei posti disponibili sulle tratte più richieste. L'apertura delle vendite è avvenuta alle ore 10 del mattino e alle 10.30 i canali social ufficiali dell'iniziativa promossa dalla Regione Sicilia hanno comunicato il sold out per i viaggi del 20 dicembre e del 5 gennaio. L'articolo . Orizzontescuola.it Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sicilia Express Trailer ufficiale Netflix Video Sicilia Express Trailer ufficiale Netflix Video Sicilia Express Trailer ufficiale Netflix Sicilia Express, biglietti esauriti in pochi minuti per le prime due date. Fuorisede in rivolta: «È stata una presa in giro» - 30 i social ufficiali dell'iniziativa hanno formalizzato quello che gli utenti già lamentavano: il soldout per il 20 dicembre e il 5 gennaio ... lasicilia.it

Oltre 2000 biglietti in trenta minuti: per la Regione Siciliana il Sicilia Express è uno "straordinario successo" - «Straordinario successo del Sicilia Express»: così la Regione Siciliana commenta l'iniziativa adottata per fare raggiungere l’isola in treno durante le festività natalizie. gazzettadelsud.it

MoVimento 5 Stelle Sicilia. . La presa in giro del “Sicilia Express” di Schifani, che pensa di risolvere i problemi con uno spot. - facebook.com facebook

Sicilia Express, biglietti al palo Il treno delle feste doveva combattere il caro voli… x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.