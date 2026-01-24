La Dole affronta la prova di Livorno, un’occasione per riscattarsi dopo due sconfitte consecutive. La sfida rappresenta un momento importante per i biancorossi, determinati a tornare alla vittoria e a consolidare la propria posizione in classifica. La partita sarà una verifica della tenuta e della determinazione della squadra, con l’obiettivo di riprendere il cammino interrotto dalle ultime uscite.

C’è Livorno sulla strada della Dole e i biancorossi provano a ritornare in sella dopo i due ko consecutivi. La situazione dell’infermeria rimane piuttosto complicata, ma non come mercoledì a Rieti. Marini dovrebbe rientrare e Robinson proverà a giocare qualche minuto in regia dopo quasi tre mesi. Dubbi su Leardini e soprattutto Tomassini, con le singole situazioni che andranno verificate negli ultimi allenamenti prima della partita. Dall’altra parte c’è la Libertas, un gruppo che sta avendo tantissimo dai suoi due americani e che è reduce da quattro vittorie consecutive, le ultime tre con uno scarto medio superiore ai 14 punti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Dole alla prova Livorno. Sfida per tornare in sella

Basket, una Dole Rimini intensa smuove la classifica: successo in trasferta contro la Sella Cento

Basket, la Dole vuole continuare a volare: contro la Sella Cento c'è in palio l'ottava vittoria consecutiva

Senza quattro titolari, Rimini resta avanti per due quarti e lotta fino alla fine sul campo della Sebastiani. Poi l’emergenza presenta il conto, ma la prova dei biancorossi è di grande carattere - facebook.com facebook