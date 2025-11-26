Basket una Dole Rimini intensa smuove la classifica | successo in trasferta contro la Sella Cento

La Dole Rimini torna all’appuntamento con la vittoria e sblocca la classica. Nel turno infrasettimanale, valido per il 14° turno della serie A2, i biancorossi hanno la meglio sulla Sella Cento in trasferta con il risultato finale di 73-78. Rbr inizia intensa e compatta, per raggiungere anche il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it