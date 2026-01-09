Basket la Dole vuole continuare a volare | contro la Sella Cento c' è in palio l' ottava vittoria consecutiva

Domenica 11 gennaio alle 18, la Dole Rimini affronta la Sella Cento in una partita valida per la serie di vittorie consecutive. Dopo il successo recente, la squadra cerca di consolidare il proprio cammino, mentre sugli spalti si respira l’atmosfera di una festa anni ’90 con Amarcord. Un match importante per entrambe le squadre, che si confrontano nuovamente a distanza di poche settimane in una sfida determinante.

Sugli spalti una grande festa anni 90 con Amarcord, sul parquet il match con la Sella Cento: domenica 11 gennaio (palla a due alle 18) sarà un giorno speciale per la Dole Rimini che, alla ricerca dell'ottava gioia consecutiva, affronta la formazione centese ad appena un mese e mezzo di distanza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

