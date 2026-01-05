Trump-Maduro | il caso Venezuela diventa meme per i social

Da ilgiornale.it 5 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recente intervento delle forze speciali statunitensi a Caracas, che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro, ha attirato l’attenzione dei media e dei social network. Questa operazione, di portata politica e simbolica, ha suscitato numerosi commenti e meme online, trasformando il caso Venezuela in un fenomeno di discussione diffusa. Un evento che va oltre la semplice vicenda politica, diventando anche un esempio di come i social media interpretano e condividono le notizie.

Il blitz chirurgico con cui le forze speciali statunitensi hanno prelevato Nicolás Maduro dal cuore di Caracas non ha segnato solo la fine di un’epoca per il socialismo bolivariano. Se l' operazione "Absolute Resolve" è stata portata a termine con la precisione della Delta Force, la sua narrazione è stata affidata alla potenza d'urto dei social media già da Donald Trump, che ha scelto il suo social "Truth" per comunicare con il mondo: non certo un caso ma un approccio diverso alla comunicazione istituzionale, che non è certo una novità per il tycoon. Sui social, il "caso Venezuela" è stato istantaneamente trasformato in un formidabile strumento di propaganda e di consenso attraverso i meme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

trump maduro il caso venezuela diventa meme per i social

© Ilgiornale.it - Trump-Maduro: il caso Venezuela diventa meme per i social

Leggi anche: Trump ammette operazioni della Cia in Venezuela: la crisi con Maduro diventa un caso internazionale

Leggi anche: Maduro diventa un caso sui social dopo che Trump lo ha minacciato e inserito nel circolo dei terroristi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Trump-Maduro: atto finale; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Cos'è successo in Venezuela e cosa c'entra il petrolio.

trump maduro caso venezuelaVenezuela, Maduro oggi in tribunale. Rodriguez a Trump: "Lavoriamo insieme". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Maduro oggi in tribunale. tg24.sky.it

trump maduro caso venezuelaTrump dopo cattura di Maduro: “Gestiremo Venezuela in attesa transizione sicura”. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump dopo cattura di Maduro: “Gestiremo Venezuela in attesa transizione sicura”. tg24.sky.it

trump maduro caso venezuelaPerché Trump ha attaccato il Venezuela: la cattura di Maduro cambia tutto, le vere cause - Dalla cattura di Maduro al petrolio: cosa sta succedendo, attacco Usa, ultime notizie e scenari. urbanpost.it

I leader di sinistra infuriati mentre i venezuelani esplodono in festeggiamenti globali per la vi...

Video I leader di sinistra infuriati mentre i venezuelani esplodono in festeggiamenti globali per la vi...

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.