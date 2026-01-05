Trump-Maduro | il caso Venezuela diventa meme per i social

Il recente intervento delle forze speciali statunitensi a Caracas, che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro, ha attirato l’attenzione dei media e dei social network. Questa operazione, di portata politica e simbolica, ha suscitato numerosi commenti e meme online, trasformando il caso Venezuela in un fenomeno di discussione diffusa. Un evento che va oltre la semplice vicenda politica, diventando anche un esempio di come i social media interpretano e condividono le notizie.

Il blitz chirurgico con cui le forze speciali statunitensi hanno prelevato Nicolás Maduro dal cuore di Caracas non ha segnato solo la fine di un’epoca per il socialismo bolivariano. Se l' operazione "Absolute Resolve" è stata portata a termine con la precisione della Delta Force, la sua narrazione è stata affidata alla potenza d'urto dei social media già da Donald Trump, che ha scelto il suo social "Truth" per comunicare con il mondo: non certo un caso ma un approccio diverso alla comunicazione istituzionale, che non è certo una novità per il tycoon. Sui social, il "caso Venezuela" è stato istantaneamente trasformato in un formidabile strumento di propaganda e di consenso attraverso i meme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump-Maduro: il caso Venezuela diventa meme per i social Leggi anche: Trump ammette operazioni della Cia in Venezuela: la crisi con Maduro diventa un caso internazionale Leggi anche: Maduro diventa un caso sui social dopo che Trump lo ha minacciato e inserito nel circolo dei terroristi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Trump-Maduro: atto finale; Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela? Il petrolio, il pretesto della droga, la «Dottrina Monroe»: cosa c'è dietro la decisione di Trump; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Cos'è successo in Venezuela e cosa c'entra il petrolio. Venezuela, Maduro oggi in tribunale. Rodriguez a Trump: "Lavoriamo insieme". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Venezuela, Maduro oggi in tribunale. tg24.sky.it

Trump dopo cattura di Maduro: “Gestiremo Venezuela in attesa transizione sicura”. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump dopo cattura di Maduro: “Gestiremo Venezuela in attesa transizione sicura”. tg24.sky.it

Perché Trump ha attaccato il Venezuela: la cattura di Maduro cambia tutto, le vere cause - Dalla cattura di Maduro al petrolio: cosa sta succedendo, attacco Usa, ultime notizie e scenari. urbanpost.it

I leader di sinistra infuriati mentre i venezuelani esplodono in festeggiamenti globali per la vi...

Venezuela, Trump alla vice di Maduro: "Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo molto alto" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/04/venezuela-trump-alla-vice-di-maduro-faccia-le-cose-giuste-o-paghera-un-prezzo_60d32873-0b - facebook.com facebook

Venezuela, Trump alla vice di Maduro: "Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo molto alto" #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.