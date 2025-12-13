Da dove viene la scena del meme virale sui social con Jon Hamm? La risposta può sorprenderti

Negli ultimi tempi, sui social si è diffusa una scena diventata meme con Jon Hamm, ritratto mentre balla in una discoteca illuminata da luci al neon blu. Questa immagine ha catturato l'attenzione di molti utenti, diventando un fenomeno virale. Ma qual è l’origine di questa scena e cosa la rende così iconica?

Se nelle ultime settimane hai scrollato TikTok o Instagram, è praticamente impossibile che tu non ti sia imbattuto in lui: Jon Hamm, occhi chiusi, sorriso beato stampato sul volto, che balla in una discoteca avvolta da luci al neon blu. Il video dura pochi secondi, ma è diventato il meme del momento, spopolando sui di milioni di utenti. La formula è semplice quanto efficace: qualcuno parla di un momento positivo della propria vita, chiude gli occhi, e boom, cut su Hamm che si scatena al ritmo di una remix travolgente. Ma da dove viene esattamente quella scena? E perché ha conquistato così tanto l'internet? La risposta è meno scontata di quanto si possa pensare.

