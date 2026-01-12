Roma dal 15 Gennaio al centro storico scatta la Zona 30 su tutte le strade
A partire dal 15 gennaio 2026, nel centro storico di Roma entrerà in vigore la Zona 30, con limite di velocità di 30 km/h su tutte le strade. La misura, attiva dalle 8 del mattino, mira a migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area centrale della città. La restrizione interesserà l’intera Ztl Centro storico, senza eccezioni, contribuendo a un ambiente urbano più tranquillo e sicuro.
Il centro di Roma si prepara a rallentare. Da giovedì 15 gennaio 2026, a partire dalle ore 8 del mattino, all’interno della Ztl Centro storico sarà in vigore il limite massimo di 30 chilometri orari su tutte le strade, senza eccezioni. Il cuore della Capitale diventerà così una grande “Zona 30”, anticipando rispetto alle previsioni iniziali che indicavano la fine del mese come possibile data di avvio. Ad annunciare ufficialmente l’entrata in vigore delle nuove regole è stato l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, in un’intervista al Corriere della Sera. In questi giorni i tecnici stanno completando l’installazione della nuova segnaletica, necessaria anche dopo la recente riperimetrazione della Ztl. 🔗 Leggi su Funweek.it
