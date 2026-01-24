Ancona ha raggiunto nuovamente una popolazione superiore ai 100.000 abitanti, confermando una crescita significativa. Lo ha annunciato il sindaco Daniele Silvetti, evidenziando come questa soglia rappresenti un traguardo importante per la città. La notizia si inserisce in un quadro di analisi e valutazioni sul trend demografico locale, offrendo un segnale positivo per lo sviluppo e la vitalità di Ancona.

La popolazione di Ancona torna sopra la soglia numerica e psicologica dei 100mila abitanti. Ad annunciarlo è il sindaco, Daniele Silvetti, che aveva accennato a questa possibilità nei mesi scorsi e più di recente analizzando il Dup (Documento unico di programmazione) e adesso ci conferma che, al netto dei differenti sistemi di calcolo, Ancona è tornata alle sei cifre. Un ritorno più vicino a certe cifre garantito soprattutto dalla popolazione straniera, ossia i flussi di lavoratori che oggi trovano impiego in massa nei grandi cantieri navali della città. Ma andiamo con ordine, anticipando le differenze di calcolo secondo la spiegazione del primo cittadino: "Ci sono due metodi differenti – spiega Silvetti al Carlino – Quello nostro, intendo interno all’amministrazione comunale, calcola tutte le voci: dalle nuove residenze ai decessi passando per le nascite, le cancellazioni, i trasferimenti e così via. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La buona notizia. Sorpresa, Ancona torna sopra i 100mila abitanti

Napoli, emergenza e una buona notizia: Lukaku torna tra i convocatiA Napoli, nonostante le difficoltà legate alle assenze, si registra una buona notizia: Romelu Lukaku torna tra i convocati.

Leggi anche: Napoli, De Bruyne torna a parlare dopo l'operazione: "C'è una buona notizia. Grazie per i messaggi"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: La buona notizia. Sorpresa, Ancona torna sopra i 100mila abitanti; Fullkrug è tornato a disposizione di Allegri: convocato a sorpresa per Como-Milan; Fullkrug è tornato a disposizione di Allegri: convocato a sorpresa per Como-Milan; Oliver Kahn prepara un acquisto a sorpresa dello storico club francese.

La buona notizia. Sorpresa, Ancona torna sopra i 100mila abitantiSecondo i calcoli del Comune lo siamo già abbondantemente, mentre per gli algoritmi Istat avverrà a fine 2026. Più stranieri e anconetani di ritorno. ilrestodelcarlino.it

Si vendono meno auto, e non è una buona notizia per il clima. - facebook.com facebook

In una serata non certo felice, una buona notizia per l’Inter: ottimo ingresso di Pio Esposito, all’altezza anche quando sale il livello. x.com