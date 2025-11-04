Napoli De Bruyne torna a parlare dopo l' operazione | C' è una buona notizia Grazie per i messaggi

Kevin De Bruyne torna a parlare dopo l'intervento a cui si è sottoposto la scorsa settimana. Il centrocampista del Napoli ha pubblicato un post sui social per aggiornare i tifosi sulle sue condizioni e per ringraziarli per l'affetto ricevuto.“Ciao a tutti, come sapete sarò fuori per un po'. La. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Le parole di Pierpaolo Marino sull'infortunio di De Bruyne Secondo l'ex dirigente del Napoli a "Il Bello del Calcio", fin qui De Bruyne non aveva dimostrato di essere un calciatore fondamentale gli azzurri e dunque non bisogno di rammaricarsi più di tanto del - facebook.com Vai su Facebook

Bollettino medico | Le condizioni di De Bruyne - X Vai su X

Napoli, De Bruyne rompe il silenzio: “L’operazione è riuscita, sto già pensando al ritorno” - Kevin De Bruyne, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto rassicurare tutti dopo l’intervento ... Come scrive gonfialarete.com

De Bruyne scrive ai tifosi del Napoli: il messaggio sulle sue condizioni - Il fuoriclasse belga torna a farsi vivo via social dopo l'operazione e promette: "Il mio percorso verso il ritorno in campo è già iniziato" ... Scrive corrieredellosport.it

De Bruyne, paura Napoli: si teme un lungo stop. E Conte torna alla squadra Scudetto - È il reparto che ha permesso al Napoli di vincere lo scorso anno e di battere l’ Inter nella serata più importante di questo scorcio stagionale. Si legge su tuttosport.com