Napoli emergenza e una buona notizia | Lukaku torna tra i convocati
A Napoli, nonostante le difficoltà legate alle assenze, si registra una buona notizia: Romelu Lukaku torna tra i convocati. La squadra si prepara alla prossima sfida con un solo cambio rispetto alla formazione iniziale contro il Sassuolo, ma l'emergenza in rosa rimane significativa. La presenza di Lukaku rappresenta un elemento importante in un contesto di tante sfide e incertezze.
"> Un solo cambio rispetto alla formazione iniziale schierata sabato contro il Sassuolo, ma un’emergenza che resta pesantissima. Il Napoli si presenta all’appuntamento europeo con nove assenti complessivi, ma con una notizia che può cambiare il volto della partita: Romelu Lukaku torna a disposizione e siederà in panchina. Il rientro di Big Rom rappresenta la nota più positiva di un’altra vigilia agitata per Antonio Conte, che nel frattempo ha perso anche Politano e Rrahmani. Lukaku, pur non essendo ancora pronto per partire dall’inizio, può diventare una soluzione importante a gara in corso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
