Ucraina | Kiev ' un morto e 4 feriti in attacco russo con droni a Kharkiv'

Kiev, 23 nov. (Adnkronos) - Una persona è stata uccisa e altre quattro sono rimaste ferite a Kharkiv in seguito a un massiccio attacco serale da parte di droni russi. Lo ha riferito su Telegram il sindaco della città Igor Terekhov. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Kiev, 'un morto e 4 feriti in attacco russo con droni a Kharkiv'

