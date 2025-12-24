Una violenta esplosione in una casa di cura appena fuori Philadelphia ha causato la morte di almeno due persone, il crollo di parte dell’edificio, lo scoppio di un incendio e l’intrappolamento di alcune persone all’interno. Lo riferiscono le autorità. Una colonna di fumo si è alzata dalla casa di cura mentre i soccorritori di tutta la regione sono sul posto. Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro ha dichiarato in una conferenza stampa successiva che i soccorritori hanno sfidato le fiamme, un forte odore di gas e una seconda esplosione per evacuare i residenti e i dipendenti. I l capo dei vigili del fuoco della città, Kevin Dippolito, ha dichiarato nella conferenza stampa di martedì sera che cinque persone erano ancora disperse, ma ha avvertito che alcune potrebbero aver lasciato il luogo dell’incidente con i propri familiari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, esplosione di gas in una casa di cura vicino Philadelphia: si alza una colonna di fumo nero

Leggi anche: Incendio in una cascina nel Milanese: fiamme e colonna di fumo nero

Leggi anche: Incendio in un capannone industriale a Serramazzoni vicino Modena, colonna di fumo nero visibile a distanza

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Usa, esplosione di gas in una casa di cura vicino Philadelphia: si alza una colonna di fumo nero; Esplosa una casa di cura in Pennsylvania: almeno 2 morti. Anziani dispersi sotto le macerie in fiamme; Casa salta in aria per una fuga di gas: il momento dell’esplosione ripreso dalle telecamere; Usa, professore del Mit ucciso a casa con colpo di pistola.

Usa, esplosione di gas in una casa di cura vicino Philadelphia: si alza una colonna di fumo nero - (LaPresse) Una violenta esplosione in una casa di cura appena fuori Philadelphia ha causato la morte di almeno due persone, il crollo di ... stream24.ilsole24ore.com