Incendio a Napoli a fuoco deposito di gomme a Ponticelli | enorme colonna di fumo nero

Un incendio si è verificato a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, coinvolgendo un deposito di pneumatici. Le fiamme hanno generato una vasta colonna di fumo nero visibile da lontano, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Incendio a Ponticelli, nella zona orientale di Napoli. A fuoco deposito di pneumatici. Pompieri sul posto.

