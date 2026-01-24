Kappa FuturFestival annuncia la seconda tranche della line up

Kappa FuturFestival ha annunciato la seconda tranche dei nomi che compongono la line up ufficiale della tredicesima edizione, prevista dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino. L’evento si conferma uno degli appuntamenti principali nel panorama musicale italiano, offrendo agli appassionati una selezione di artisti di rilievo. La lineup completa sarà disponibile nelle prossime settimane.

Milano, 24 gen. (askanews) – Kappa FuturFestival annuncia la seconda tranche di nomi che compongono la line up ufficiale della XIII edizione, in programma dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino. Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, che ha radunato a Torino oltre 120.000 persone provenienti da più di 150 paesi e ospitato oltre 130 DJ distribuiti su 6 palchi, i nuovi artisti annunciati – insieme ai primi dello scorso dicembre – anticipano un imponente cartellone che unisce le grandi leggende internazionali che hanno segnato la storia della musica elettronica, insieme ai talenti che stanno ridefinendo i confini stessi del genere.🔗 Leggi su Ildenaro.it

