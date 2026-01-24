Juventus Women ufficiale l’arrivo a Torino di Larissa Rusek | c’è anche il comunicato della società bianconera

La Juventus Women ha annunciato l’ingaggio di Larissa Rusek, confermando il suo arrivo a Torino. La società bianconera ha pubblicato anche il relativo comunicato ufficiale. Questa operazione rafforza la rosa della squadra femminile, nel rispetto delle strategie di sviluppo e crescita del club. Nei prossimi giorni, sono attesi ulteriori dettagli sulla nuova calciatrice e sul suo ruolo all’interno del team.

Larissa Rusek è ufficialmente una nuova calciatrice della Juventus Women: è arrivato anche il comunicato della società bianconera. La Juventus prosegue la sua campagna di rafforzamento guardando con decisione al futuro e blindando la porta della formazione femminile con un talento internazionale. Larissa Rusek è ufficialmente una nuova calciatrice della Juventus Women. La società ha reso noto il tesseramento attraverso un comunicato ufficiale, sancendo il passaggio in bianconero della classe 2005, prelevata dal 1. FC Nurnberg, squadra con cui ha disputato la prima parte della stagione corrente.

