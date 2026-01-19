Juventus Women Sliskovic lascia Torino e firma con l’Amburgo | c’è il comunicato ufficiale della società bianconera

Juventus Women annuncia la separazione da Gloria Sliskovic, che ha deciso di trasferirsi all’Amburgo. La società bianconera ringrazia l’atleta per il contributo fornito durante il suo periodo a Torino e le augura il meglio per il futuro. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato stampa, confermando il trasferimento e la conclusione della collaborazione tra la giocatrice e la Juventus.

Juventus Women, Gloria Sliskovic lascia i bianconeri e firma con l'Amburgo. Ecco il comunicato ufficiale della società bianconera. La Juventus Women ha comunicato un movimento in uscita, formalizzando il trasferimento di una delle sue giovani promesse. Tramite un annuncio apparso sul sito ufficiale della Juventus, è stata resa nota la cessione a titolo definitivo di Gloria Sliskovic all'Hamburger Sport-Verein. La giocatrice proseguirà la sua carriera nella squadra tedesca, che attualmente milita nel campionato di terza divisione locale. Difensore classe 2005, Sliskovic era approdata a Torino prelevata dal Sarajevo nell'estate del 2023.

La Juventus Women ha annunciato il primo contratto da professionista per Mallardi, giovane talento del settore giovanile. La promessa bianconera, già integrata negli allenamenti con le prime squadre, segna un passo importante nel suo percorso di crescita e affermazione nel calcio professionistico.

