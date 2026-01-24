Juventus Women Sofia Bertucci lascia Parma dopo metà stagione | andrà in prestito anche nella seconda parte Ecco il nuovo club

Sofia Bertucci lascia Parma a metà stagione e si trasferisce in prestito al Frosinone, proseguendo il suo percorso in Serie A femminile. Dopo le esperienze con Juventus Women e Parma, la giocatrice cerca continuità nel nuovo club, contribuendo alla crescita del progetto del Frosinone. Questa operazione rappresenta un'opportunità per Bertucci di consolidare la propria presenza nel massimo campionato italiano femminile.

