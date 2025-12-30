A partire da gennaio, Librán, giovane calciatrice della Juventus Women, partirà in prestito per proseguire la sua esperienza in una nuova squadra. Questa scelta mira a favorire il suo sviluppo e la crescita professionale, offrendo opportunità di minutaggio e formazione. Di seguito, i dettagli sulla destinazione e le modalità del prestito, utili per comprendere il percorso della giocatrice nella seconda parte della stagione.

di Mauro Munno la giovane spagnola. Non solo Pauline Peyraud-Magnin, anche Cristina Librán lascerà la Juventus Women nella sessione di gennaio. Ma con la formula del prestito secco. La giovane spagnola, arrivata in estate dal Madrid CFF, si era guadagnata la conferma in rosa dopo un buon pre campionato. Il piano di staff e dirigenza era quello di consentirle di allenarsi in un contesto altamente competitivo e intenso. Ora però la necessità della Juve è quella di ingrossarne il minutaggio e per questo la classe 2006, che ha trovato il suo primo gol in bianconero con il Cesena in Coppa Italia, sarà ceduta a titolo temporaneo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Librán parte in prestito a gennaio: ecco dove giocherà nella seconda parte di stagione

Leggi anche: Carboni Genoa, possibile addio a gennaio: quella squadra italiana ha chiesto informazioni per la seconda parte di stagione. Le ultime

Leggi anche: Gudmundsson Fiorentina, addio a gennaio? Una big italiana ha individuato nell’islandese il giusto rinforzo per la seconda parte di stagione. Le ultime

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Women’s Champions League, luci e ombre per le italiane: avanti solo la Juventus - Il bilancio della Women’s Champions League per le squadre italiane è chiaroscurale. tuttojuve.com