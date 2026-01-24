Juventus Luciano Spalletti perde la testa contro un tifoso | Tienila!

Luciano Spalletti ha avuto un acceso scambio con un tifoso durante una partita, chiedendo di “tenerla”. Le reazioni del tecnico toscano sono diventate oggetto di discussione tra gli appassionati, aggiungendosi alle sue recenti uscite pubbliche. Mentre non si raggiungono ancora i picchi delle sfuriate di Allegri, l’episodio evidenzia l’intensità e il carattere del tecnico nel contesto delle sfide sportive.

Le sfuriate di Luciano Spalletti stanno diventando sempre più un meme per i tifosi juventini. Non siamo ancora ai livelli di Massimiliano Allegri, il principe incontrastato della categoria. Ma il tecnico bianconero è sulla strada giusta. Memorabile quel siparietto a bordo campo con Lois Openda nel secondo tempo della partita di Champions League contro il Benfica. Spalletti aveva visto il suo attaccante un po' assonnato, comunque non pronto dato che doveva subentrare a Jonathan David. Così ha pensato bene di rifilargli un buffetto sulla guancia con tanto di invito a "svegliarsi".Il video è diventato subito virale sui social. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Juventus-Lecce, Luciano Spalletti perde la testa in tv: "Basta!"Dopo il pareggio tra Juventus e Lecce, Luciano Spalletti ha espresso la propria frustrazione in modo evidente durante le interviste post-gara.

Dopo lo scudetto, la Roma perde anche la Champions? Intanto perde 2-1 contro la Juventus di SpallettiDopo lo scudetto, la Roma si trova ora ad affrontare una fase difficile, con risultati che non soddisfano le aspettative.

