Spalletti a Sky Sport prima di Pisa Juventus | Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo è bravo a fare questo Pisa? Ha giocato con tutti a viso aperto ecco perché Openda
Spalletti a Sky Sport prima di Pisa Juventus: le parole del tecnico dei bianconeri a pochi minuti dal match della 17a giornata di Serie A A pochi minuti dal calcio d’inizio della gara contro il Pisa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match e spiegare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Openda David, Spalletti spiazza tutti: ecco chi partirà dal primo minuto questa sera a Pisa. La scelta del tecnico della Juventus
Leggi anche: Chiellini a Sky prima di Juventus Roma: «Oggi servirà fare questo! Spalletti? Dall’alto della sua esperienza ha dato soluzioni. Cena? Speriamo che…»
Spalletti: 'Bremer gioca. Da Gasp c'è da imparare'; 'David non invitato a cena? Perché mette il formaggio sulle vongole...'; Juventus, Spalletti: “Milik sarà convocato, Bremer parte dall’inizio”; Del Piero, il messaggio alla Juve di Spalletti: Anno difficile, ma....
Spalletti a Sky Sport: "Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo. Su Mckennie e Openda..." - Le parole del tecnico bianconero: Ci può dire come giocherà la Juventus? tuttojuve.com
Spalletti a Sky Sport: "Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo" - Le parole del tecnico bianconero: Ci può dire come giocherà la Juventus? tuttojuve.com
Juventus, Spalletti: “Pisa? A viso aperto anche con l’Inter. Ha perso solo perché…” - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d'inizio della partita contro il Pisa, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha rilasciato queste dichiarazioni:"Koopmeiners? msn.com
Corriere dello Sport. . Vincenzo Montella, ct della nazionale turca, ha elogiato Yildiz “Potenzialità massime, e con Spalletti…” ha detto ai microfoni di Rai Sport, durante la trasmissione Dribbling #CorrieredelloSport #Yildiz - facebook.com facebook
Spalletti a Sky Sport dopo Juventus Roma: «Vincere così fa crescere fiducia e consapevolezza. Yildiz Bisogna fare anche le cose più scomode. Zhegrova non sa fare questo» x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.