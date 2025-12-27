Spalletti a Sky Sport prima di Pisa Juventus: le parole del tecnico dei bianconeri a pochi minuti dal match della 17a giornata di Serie A A pochi minuti dal calcio d’inizio della gara contro il Pisa, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match e spiegare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spalletti a Sky Sport prima di Pisa Juventus: «Koopmeiners lo riportiamo a centrocampo, è bravo a fare questo. Pisa? Ha giocato con tutti a viso aperto, ecco perché Openda»