Juventus-Lecce formazioni ufficiali | fuori Koopmeiners e Openda
Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Lecce allo Stadium. La squadra bianconera modifica l’undici rispetto alle previsioni, escludendo Koopmeiners e Openda, e affidandosi a Kelly e David dal primo minuto. La partita si preannuncia equilibrata, con attenzione alle scelte tattiche di entrambe le formazioni.
Arrivano le scelte ufficiali allo Stadium. La Juventus cambia rispetto alla vigilia: fuori Koopmeiners e Openda, dentro Kelly e David dal primo minuto. Decisioni nette, confermate pochi istanti prima del calcio d’inizio. Per i bianconeri tra i pali Di Gregorio; linea difensiva con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso. In mezzo McKennie, Locatelli (capitano) e Thuram. Davanti tridente con Conceição, David e Yildiz. In panchina Luciano Spalletti. Risponde il Lecce con Falcone capitano; Gaspar, Perez, Banda; Ramadani, Camarda, Gallo, Tiago Gabriel; Pierotti, Drame, Maleh. Guida tecnica affidata a Eusebio Di Francesco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
