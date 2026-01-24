Conceicao, nuovo allenatore della Juventus, ha condiviso in un'intervista i suoi obiettivi con il club e il percorso che lo ha portato alla guida bianconera. Ha anche commentato il suo rapporto con Cristiano Ronaldo, sottolineando il rispetto e le aspettative per il futuro. Un approfondimento sul suo approdo alla Juventus e sui progetti che intende realizzare con la squadra.

Conceicao ha parlato in una recente intervista del suo approdo alla Juve, degli obiettivi che ha in bianconero e di Cristiano Ronaldo. Francisco Conceicao ha rilasciato una lunga intervista a Sport Tv. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE SU RONALDO – «Se ho parlato con Cristiano Ronaldo? No, non ho parlato con lui, non ci ho parlato prima, ci ho parlato dopo in Nazionale. È normale che le persone abbiano opinioni diverse, ma per noi Cristiano, per tutto quello che ha fatto e continua a fare, per i goal che segna, è senza dubbio un grande aiuto per la Nazionale» LA JUVENTUS – «È chiaro che la Juventus è un club gigantesco, un club che richiede il massimo da noi, perché è abituato a vincere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao allo scoperto: «Voglio vincere tutto con la Juventus. Cristiano Ronaldo? Prima di venire qui…»

Leggi anche: Tonali Juventus, il centrocampista esce allo scoperto: «Non voglio dire ‘Voglio restare qui per 10 anni’!». Porta aperta per un addio al Newcastle? Cosa succede

Leggi anche: Conceicao Juventus, l’esterno svela su Ronaldo: «Lui è stato qui, mi ripete spesso questa cosa sulla Vecchia Signora». Rivelazione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Gol della Juve. Parte il coro: chi non salta insieme a noi cos'è E' un portoghese pezzo di m****. Quindi pure Conceicao che gioca con loro - facebook.com facebook