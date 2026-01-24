In vista di Juventus-Napoli, Pierre Kalulu ha rilasciato un’intervista esclusiva a Tuttosport, analizzando la solidità del team di Spalletti. Il difensore francese ha sottolineato come il Napoli mantenga automatismi precisi, indipendentemente dalle assenze dei singoli. Kalulu ha anche condiviso riflessioni sulla propria carriera e sulle aspettative per la partita, evidenziando l’importanza di un approccio equilibrato e concentrato.

In vista di Juventus-Napoli, Pierre Kalulu è stato intervistato da Tuttosport in esclusiva e ha parlato di Spalletti, della sua carriera e nello specifico delle aspettative per la gara contro la squadra di Conte, falcidiata da infortuni su infortuni. Kalulu: «Spalletti è un visionario, vede cose in noi che non sappiamo di avere». Di seguito un estratto: Come vi ha cambiati Spalletti rispetto al passato? «Dal punto di vista mentale. Ci ha messo davanti alle nostre responsabilità e ci ha permesso di interpretare ogni match in maniera più proattiva. Questo, in campo, si vede. E si vede anche nei miei compagni, come quelli che han fatto gol nell’ultimo periodo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Kalulu: «Il Napoli ha automatismi precisi, contano poco le loro assenze»

Conferenza stampa Kalulu post Juve Cremonese: «Con Spalletti siamo una squadra più in sintonia. Inter, Milan e Napoli devono temerci? È un problema loro…»Dopo la partita contro la Juventus, Kalulu ha commentato la prestazione della Cremonese, sottolineando come con Spalletti in panchina la squadra sia più compatta e in sintonia.

