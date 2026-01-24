Julio Iglesias denuncia archiviata Ma il cantante sbotta | Reputazione rovinata

La Procura spagnola ha deciso di archiviare l’indagine su Julio Iglesias, che era stata aperta in seguito a denunce di ex dipendenti per molestie e violenza sessuale. La decisione si basa sulla mancanza di competenza territoriale. Tuttavia, il cantante ha espresso il suo disappunto, affermando che la sua reputazione è stata comunque danneggiata da questa vicenda.

La Procura spagnola ha archiviato l’indagine su Julio Iglesias, aperta dopo che due ex dipendenti lo avevano denunciato per molestie e violenza sessuale, dicendo che il caso non rientra nella sua giurisdizione. Ma per il famoso cantante si tratta di una vittoria a metà: “Mi hanno rovinato la reputazione. E adesso?”. Perché la denuncia contro Julio Iglesias è stata archiviata. La giustizia spagnola ha deciso di archiviare la denuncia per aggressioni sessuali presentata contro Julio Iglesias da due ex dipendenti, una collaboratrice domestica e una fisioterapista. Il Tribunale di Madrid si è dichiarato incompetente a giudicare i fatti, ritenendo che non rientrino nella giurisdizione dei tribunali spagnoli. 🔗 Leggi su Dilei.it

