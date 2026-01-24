Julio Iglesias archiviata denuncia per aggressioni sessuali

La denuncia per aggressioni sessuali contro Julio Iglesias è stata archiviata dalla giustizia spagnola, che ha ritenuto il Tribunale di Madrid incompetente a giudicare fatti avvenuti alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana. La decisione conclude un procedimento che coinvolge il noto cantante internazionale, famoso negli anni ’70 e ’80.

