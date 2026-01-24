Julio Iglesias archiviate le denunce in Spagna | era stato accusato di violenza sessuale

Il tribunale di Madrid ha deciso di archiviare le denunce contro Julio Iglesias, ritenendo che la competenza per giudicare i fatti non fosse dello Stato spagnolo, poiché le presunte aggressioni si sarebbero verificate in Sud America. La decisione si basa sulla localizzazione geografica delle accuse, escludendo quindi l’inclusione della causa nel sistema giudiziario spagnolo.

Pochi giorni dopo lo scoppio dello scandalo che riguarda Julio Iglesias, adesso è già arrivata una risposta da parte della giustizia spagnola. Il tribunale di Madrid si è dichiarato incompetente a giudicare questi fatti, che sarebbe avvenuti tra Bahamas e Repubblica Domenica, per questo la questione, almeno in Spagna, è archiviata. La storia è nata qualche giorno fa quando sue ex dipendenti lo hanno denunciato per aggressioni sessuali, atti che sarebbero accaduti intorno al 2021. A ciò, nei giorni seguenti, si è aggiunta un’altra denuncia legata a visite ginecologiche forzate, a cui l’artista avrebbe sottoposto altre dipendenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

