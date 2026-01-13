julio iglesias accusato di violenza sessuale da due dipendenti

La Procura spagnola ha avviato un’indagine preliminare nei confronti di Julio Iglesias, dopo la denuncia presentata il 5 gennaio da due dipendenti che lo accusano di presunte aggressioni sessuali. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario che dovrà fare chiarezza sui fatti e sulle eventuali responsabilità.

Pesanti accuse per Julio Iglesias. La Procura spagnola ha aperto un’indagine preliminare penale nei confronti del cantante in seguito a una denuncia presentata contro di lui lo scorso 5 gennaio: due donne affermano infatti di aver subito presunte aggressioni sessuali da parte del divo. Le accuse contro Julio Iglesias. Le pesanti accuse contro Julio Igleasias arrivano da una lunga inchiesta pubblicata dal quotidiano spagnolo elDiario.es, condotta in collaborazione con Univision Noticias, e basata sulle testimonianze di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista. Secondo quanto riportato, le due donne avrebbero lavorato per l’artista spagnolo, oggi 82enne, nel 2021 in un “ clima di controllo, molestie e terrore ” nelle sue residenze nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas. 🔗 Leggi su Dilei.it

