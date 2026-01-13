Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due dipendenti
La Procura spagnola ha avviato un’indagine preliminare nei confronti di Julio Iglesias, dopo la denuncia presentata il 5 gennaio da due dipendenti che lo accusano di presunte aggressioni sessuali. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario che dovrà fare chiarezza sui fatti e sulle eventuali responsabilità.
Pesanti accuse per Julio Iglesias. La Procura spagnola ha aperto un’indagine preliminare penale nei confronti del cantante in seguito a una denuncia presentata contro di lui lo scorso 5 gennaio: due donne affermano infatti di aver subito presunte aggressioni sessuali da parte del divo. Le accuse contro Julio Iglesias. Le pesanti accuse contro Julio Igleasias arrivano da una lunga inchiesta pubblicata dal quotidiano spagnolo elDiario.es, condotta in collaborazione con Univision Noticias, e basata sulle testimonianze di una collaboratrice domestica e di una fisioterapista. Secondo quanto riportato, le due donne avrebbero lavorato per l’artista spagnolo, oggi 82enne, nel 2021 in un “ clima di controllo, molestie e terrore ” nelle sue residenze nella Repubblica Dominicana e alle Bahamas. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti
Leggi anche: Julio Iglesias accusato di aggressione sessuale da due donne
Sciopero oggi 13 gennaio, dai taxi alla scuola: chi si ferma; Umberto Catanzaro morto a Napoli, chi era il 23enne colpito per errore durante un raid per vendicare un video hot; Stop al freddo, temperature su e torna la pioggia: da quando, il meteo; Sanzioni, inflazione e crollo del rial: così è nata la nuova rivolta in Iran.
Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due sue ex dipendenti - Due donne accusano il cantante Julio Iglesias di averle aggredite sessualmente mentre lavoravano per lui come ... iltempo.it
Julio Iglesias, il cantante 82enne accusato di violenza da due ex dipendenti: «Ci usava tutte le notti nelle sue ville del terrore» - Il cantante Julio Iglesias, il cantante spagnolo oggi 82enne, è stato accusato da due ex dipendenti che hanno lavorato nelle sue residenze ... msn.com
Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due dipendenti - La Procura spagnola ha aperto un’indagine preliminare penale nei confronti del cantante in seguito a una denuncia presentata contro di lui lo scorso 5 ... dilei.it
Julio Iglesias accusato di violenza sessuale: Ci usava come schiave
Julio Iglesias, il cantante 82enne accusato di violenza da due ex dipendenti: «Ci usava tutte le notti nelle sue ville del terrore» - facebook.com facebook
Julio Iglesias accusato da 2 ex dipendenti di aggressioni sessuali. Nell'inchiesta esclusiva di elDiario e Univision Noticias sono riportati gravi abusi #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.