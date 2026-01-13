Julio Iglesias accusato di violenza sessuale da due donne
La Procura spagnola ha aperto un’indagine su Julio Iglesias in seguito alle accuse di violenza sessuale da parte di due ex dipendenti, riferite a fatti avvenuti nel 2021 nelle sue residenze caraibiche. L’indagine mira a verificare le circostanze delle accuse e a fare chiarezza sulla vicenda.
La Procura spagnola ha avviato un’indagine dopo le accuse di aggressioni sessuali rivolte a Julio Iglesias da parte di due ex dipendenti che avevano lavorato nelle sue residenze caraibiche nel 2021. Le contestazioni emergono da una lunga inchiesta giornalistica condotta congiuntamente da elDiario.es e Univision Noticias, durata tre anni, e riguardano una ex collaboratrice domestica e una fisioterapista personale del cantante spagnolo, oggi 82enne. Secondo le testimonianze raccolte, i fatti si sarebbero verificati in diverse proprietà dell’artista, tra cui Punta Cana nella Repubblica Dominicana, Lyford Cay alle Bahamas e una residenza nei pressi di Marbella, sulla Costa del Sol. 🔗 Leggi su Lettera43.it
