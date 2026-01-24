Jannik Sinner ha affrontato una partita intensa agli Australian Open, superando Eliot Spizzirri in quattro set dopo quasi quattro ore di gioco. La vittoria negli ottavi rappresenta un risultato importante per il giovane tennista italiano, dimostrando carattere e determinazione. La sfida ha richiesto grande resistenza e concentrazione, consolidando la sua posizione tra i protagonisti del torneo.

Un match epico, una prova di carattere che vale molto più di una semplice vittoria. Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale degli Australian Open a l termine di una battaglia durissima contro Eliot Spizzirri, piegato in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco. Una partita in cui è successo davvero di tutto, tra difficoltà fisiche, caldo estremo, cambiamenti tattici e una forza mentale che ha permesso all’azzurro di restare in piedi quando la giornata sembrava poter prendere una piega sportivamente drammatica. L’avvio è tutto in salita per Sinner, irriconoscibile nel primo set, perso 6-4 contro un avversario molto più solido e pericoloso di quanto dica la classifica (numero 85 ATP). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner: “La pelle chiara forse è il mio problema. Mi sono sdraiato 5 minuti sul lettino”

Jannik Sinner spiega: “La pelle chiara forse é il mio problema. Mi sono sdraiato 5 minuti, non ho dormito bene”Jannik Sinner ha affrontato una sfida impegnativa agli Australian Open, vincendo in rimonta contro Eliot Spizzirri dopo quasi quattro ore di partita.

Leggi anche: Jannik Sinner rivoluziona il pianeta-tennis: "Mi bastano 40 minuti"

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Jannik Sinner spiega: La pelle chiara forse é il mio problema. Mi sono sdraiato 5 minuti, non ho dormito bene; Sinner-Spizzirri agli Australian Open: orario, pronostico e dove vederla; Sinner, Federer tifa: Spero che Alcaraz vinca a Melbourne. Contro Jannik giocherei alla Dimitrov; Il racconto di Jannik Sinner: Prima le gambe, poi le braccia: crampi ovunque. Sono stato fortunato.

Jannik Sinner spiega: La pelle chiara forse è il mio problema. Mi sono sdraiato 5 minuti, non ho dormito beneUn match epico, una prova di carattere che vale molto più di una semplice vittoria. Jannik Sinner conquista gli ottavi di finale degli Australian Open al ... oasport.it

Australian Open, Sinner: Se Spizzirri avesse continuato a giocare in quel modo avrei persoTennis - Interviste | L'azzurro commenta le difficili condizioni odierne: Oggi faceva caldo. Nel terzo set ho iniziato ad avere qualche crampo, la regola mi ha aiutato ... ubitennis.com

Tutti in piedi per Jannik Sinner. Quello che è successo a Melbourne, nella notte italiana, è destinato a rimanere negli annali del torneo con l'azzurro, bi-campione in carica a caccia del terzo successo consecutivo, che ha vinto una partita di resilienza, talento e - facebook.com facebook

Jannik Sinner doing Jannik Sinner things @DeCecco_pasta • #perfetto : @wwos • @espn • @tntsports • @wowowtennis x.com