Jannik Sinner rivoluziona il pianeta-tennis | Mi bastano 40 minuti
Jannik Sinner, come sempre disponibile, ha dialogato senza filtri con tifosi e giovani delle scuole tennis durante l’incontro organizzato dallo sponsor a Torino. Una giornata speciale, in cui ha scoperto i nomi dei primi rivali alle Atp Finals e ha raccontato aspetti poco conosciuti della sua quotidianità da atleta, soprattutto ciò che accade nelle ore che precedono una partita. Tra le rivelazioni che hanno incuriosito di più, c’è la sua abitudine al sonnellino pre-match. Un dettaglio sorprendente, considerando la tensione che accompagna gli appuntamenti più importanti, ma che per Sinner rappresenta quasi un rituale: "Onestamente, io riesco sempre a dormire prima delle partite — ha detto —. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
