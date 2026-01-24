Jacques Moretti libero Meloni indignata | ‘è un oltraggio’

Jacques Moretti, proprietario del Constellation, è stato scarcerato dopo aver pagato una cauzione di 200mila franchi a Sion. La sua uscita ha suscitato reazioni, tra cui l’indignazione di Meloni, che ha definito l’accaduto un oltraggio. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica, mentre si attendono ulteriori sviluppi sul caso e sulle implicazioni legali.

Una rabbia che trapela anche dalle parole dei familiari delle vittime e dei feriti italiani. “Siamo sconcertati, è una vergogna per i nostri figli” dicono i genitori di Riccardo Minghetti, uno dei giovani morti nel locale. “Una scarcerazione – aggiunge l’avvocato Alessandro Vaccato che assiste la famiglia di un’altra vittima, Emanuele Galeppini – che ci lascia interdetti, francamente bisognerà intervenire perché non è possibile che vada così”. A Sion il Tribunale delle misure coercitive, dopo una “nuova valutazione del rischio di fuga”, ha dunque liberato l’imprenditore francese, accusato con la moglie Jessica Maric di omicidio, lesioni e incendio colposi per l’incendio del loro locale di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Jacques Moretti libero, Meloni indignata: ‘è un oltraggio’ Crans-Montana, Jacques Moretti libero: un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi. Meloni: «Indignata, oltraggio alle vittime»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion dopo il pagamento di una cauzione di 200. Crans, Jacques Moretti libero: un amico paga la cauzione di 200mila franchi. Meloni: «Indignata, chiederò conto alla Svizzera»Jacques Moretti è stato rimesso in libertà dopo la decisione del Tribunale di Sion. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. News - Crans-Montana. Moretti libero su cauzione. Perché l’Italia è furiosa 23/1/2026 Argomenti discussi: Jacques Moretti libero. Meloni indignata, 'è un oltraggio'; Crans, Jacques Moretti libero: un amico paga la cauzione di 200mila franchi. Meloni: Indignata, chiederò conto alla Svizzera; Moretti libero su cauzione di 200mila franchi. Meloni: Chiederemo conto alle autorità svizzere - Scarcerazione di Moretti, i genitori di Riccardo Minghetti, morto a 16 anni: Siamo sconcertati (Video); Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato dopo il pagamento della cauzione. Meloni: Indignata. Tajani: Oltraggio alle famiglie. Jacques Moretti libero dopo la strage di Capodanno, Meloni esplode: «Un oltraggio alle vittime»Pagata una cauzione da 200mila franchi, l’imprenditore esce dal carcere svizzero mentre l’inchiesta si allarga e l’Italia chiede conto a Berna ... giornalelavoce.it Il rogo di Crans Montana. Moretti libero su cauzione. L’ira di Meloni: indignataUn amico del re della movida ha pagato i 200mila franchi per la scarcerazione. La protesta del governo italiano: Chiederemo conto alle autorità elvetiche. I parenti delle vittime: c’è il rischio di ... msn.com Ultim'ora Jacques Moretti è uscito dal carcere - facebook.com facebook Jacques Moretti scarcerato. L’Italia chiederà conto alla Svizzera. x.com

