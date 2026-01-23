Crans Jacques Moretti libero | un amico paga la cauzione di 200mila franchi Meloni | Indignata chiederò conto alla Svizzera

Jacques Moretti è stato rimesso in libertà dopo la decisione del Tribunale di Sion. Il proprietario del Constellation di Crans-Montana, coinvolto nell'incidente di Capodanno che ha causato 40 vittime, ha pagato una cauzione di 200mila franchi. La premier Meloni ha espresso indignazione e ha annunciato che chiederà chiarimenti alla Svizzera sulla vicenda.

Jacques Moretti è libero. Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione del proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti sarà sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Perché è stato scarcerato? La decisione del Tribunale delle misure coercitive di scarcerare Moretti è stata presa «a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga - si legge nelle motivazioni - e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato» la cauzione di 200mila euro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

