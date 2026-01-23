Jacques Moretti è stato scarcerato dal Tribunale delle misure coercitive di Sion, pagando una cauzione di 200 mila franchi. La decisione ha suscitato reazioni di sconcerto e indignazione tra i genitori delle vittime. La notizia solleva nuove riflessioni sulla gestione delle misure cautelari e sul percorso giudiziario in corso.

Pagando una cauzione di 200 mila franchi, Jacques Moretti ha ottenuto la scarcerazione dal Tribunale delle misure coercitive di Sion. Il proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite è indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Moretti sarà comunque sottoposto a misure cautelare come l'obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità. Insieme a lui è indagata la moglie Jessica Maric. Secondo quanto si apprende, il tribunale ha deciso così "a seguito di una nuova valutazione del rischio di fuga - si legge nelle motivazioni - e dopo aver esaminato l'origine dei fondi e la natura dei rapporti tra l'imputato e la persona che ha versato" la cauzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Moretti libero, pagata la cauzione. Meloni: "Indignata". I genitori delle vittime: "Sconcertati"

Moretti è libero. Meloni: "Indignata". I genitori delle vittime: "Sconcertati"Jacques Moretti è stato scarcerato dopo aver versato una cauzione di 200 mila franchi, secondo quanto deciso dal Tribunale delle misure coercitive di Sion.

Crans-Montana, Jacques Moretti libero: un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi. Meloni: «Indignata, oltraggio alle vittime»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion dopo il pagamento di una cauzione di 200.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Crans, Moretti libero: pagata la cauzione di 200mila franchi. Meloni: Indignata da scarcerazione; Crans-Montana, un caro amico pronto a pagare la cauzione di Moretti: Jacques non ha redditi. Il benefattore anonimo; Jacques Moretti, raccolti i 200mila franchi per la cauzione. Se il tribunale accetta la donazione dell'amico sarà libero; Crans-Montana, amico di Jacques e Jessica Moretti avrebbe già pagato la cauzione da 400mila franchi.

Crans-Montana: pagata la cauzione, Jacques Moretti sarà scarcerato. Meloni: Oltraggio allAGI - Tornerà libero Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana devastato a Capodanno da un incendio in cui hanno perso la vita 40 persone. A quanto riferito da France ... msn.com

Crans-Montana, Moretti sborsa 200mila franchi di cauzione ed è liberoTornerà libero Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans Montana devastato a Capodanno da un incendio in cui hanno ... iltempo.it

+++ FLASH +++ Jacques Moretti, il proprietario del locale “Le Constellation” - luogo dove è avvenuto l’incendio di Capodanno a Crans-Montana - è libero dopo il pagamento della cauzione di 200mila franchi (circa 215 mila euro circa). Il Tribunale delle misure - facebook.com facebook

Crans-Montana,Moretti libero dopo il pagamento della cauzione:pagati 200mila franchi svizzeri. La Procura di Sion:”Finora indagati solo Jacques e Jessica”.Buone notizie da 2 ragazze ferite al Constellation.Tajani:”La scarcerazione di Jaques Moretti un oltrag x.com