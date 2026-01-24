Jacques Moretti libero la dura reazione delle famiglie delle vittime | Inammissibile è un oltraggio
La scarcerazione di Jacques Moretti, coinvolto nella strage di Capodanno a Crans-Montana, ha suscitato reazioni di forte disappunto da parte delle famiglie delle vittime italiane. Le famiglie definiscono l’evento un “oltraggio” e sottolineano il loro disagio di fronte a questa decisione giudiziaria, evidenziando le tensioni tra giustizia e sentimenti di dolore e giusta punizione.
La scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation e indagato per la strage di Capodanno a Crans-Montana, ha fatto scattare la durissima reazione dell’Italia: "Delusi e indignati, oltraggio alle vittime".🔗 Leggi su Fanpage.it
Crans Montana, Jacques Moretti è libero: un amico ha pagato la cauzione di 200mila franchi. ?Tajani: «Oltraggio alle famiglie»Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato rimesso in libertà dal Tribunale di Sion, che ha disposto la scarcerazione dopo il pagamento di una cauzione di 200mila franchi da parte di un amico.
Jacques Moretti libero. Meloni indignata, 'è un oltraggio'; Strage Crans-Montana, Jacques Moretti libero dopo pagamento cauzione: cosa sappiamo; Crans Montana, Jacques Moretti: Non scappo, voglio la verità. E Cyane voleva denunciare la coppia; Crans-Montana, Jacques Moretti scarcerato dopo il pagamento della cauzione. Meloni: Indignata. Tajani: Oltraggio alle famiglie.
