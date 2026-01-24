Italia-Portogallo oggi Europei calcio a 5 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca Italia-Portogallo, match valido per gli Europei di calcio a 5 2026. La partita rappresenta un primo importante impegno per gli azzurri del tecnico Salvo Samperi, che affronteranno i campioni in carica in una sfida difficile. Ecco tutte le informazioni su orario, diretta TV, programma e streaming per seguire l’incontro.

Il giorno del “Battesimo del fuoco” è arrivato: Italia-Portogallo, oggi agli Europei 2026 di calcio a 5 si parte subito con un esame difficilissimo per gli azzurri del ct Salvo Samperi che di fronte si troveranno i campioni in carica della kermesse, una delle due squadre più forti del torneo. Per limitare il collettivo lusitano – in questo sabato 24 gennaio, dalle ore 14.30 – serviranno organizzazione, testa, cuore e volontà di non vivere i 40 minuti di gioco con passività. L’Italia, che nel frattempo ha sostituito Venancio con Podda nei convocati (problema fisico per il primo, ndr), sa che sarà difficile ma di impossibile nel futsal non c’è niente. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dove vedere in tv Italia-Portogallo, Europei calcio a 5 2026: orario, programma, streamingPer seguire Italia-Portogallo degli Europei di calcio a 5 2026, in programma sabato 24 gennaio alle 14:30, è possibile guardare la partita in diretta TV e streaming.

