Italia-Portogallo oggi in tv Mondiali calcio a 5 femminile 2025 | orario programma streaming
Dopo aver superato la fase a gironi, grazie alla risolutiva vittoria per 3-1 contro l’Iran, la nazionale italiana è pronta a scendere in campo nei quarti di finale dei Mondiali Femminili di calcio a 5. L’avversario da sfidare per le azzurre di Francesca Salvatore, in questo martedì 2 dicembre, sarà il fortissimo Portogallo: in una gara che si terrà alla PhilSports Arena di Manila e che metterà in palio un biglietto per le semifinali, dove ad attendere la vincente del confronto vi è già l’Argentina. Il match tra Italia e Portogallo a i Mondiali 2025 di calcio a 5 femminile si giocherà alle ore 11:00. 🔗 Leggi su Oasport.it
