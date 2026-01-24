Iran Khamenei trasferito in uno rifugio sotterraneo | Possibile attacco dagli Usa

Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, si è trasferito in un rifugio sotterraneo a Teheran, secondo fonti ufficiali. La decisione è stata presa a seguito di una valutazione del rischio di un possibile attacco da parte degli Stati Uniti, coinvolgendo alti funzionari militari e di sicurezza. La situazione riflette le crescenti tensioni tra Iran e USA e il timore di escalation militare nella regione.

La Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, si è trasferita in uno speciale rifugio sotterraneo a Teheran dopo che alti funzionari militari e di sicurezza hanno valutato un aumento del rischio di un potenziale attacco statunitense. Questo è quanto riferito da Iran International, canale dell'opposizione iraniana con sede a Londra, da fonti vicine al governo. La struttura viene descritta come un sito fortificato con tunnel interconnessi. Le fonti hanno indicato che Masoud Khamenei, terzo figlio della Guida suprema, ha assunto la gestione quotidiana dell'ufficio del leader e funge da principale canale di comunicazione con i rami esecutivi del governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

