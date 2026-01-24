Iran anche la Cisl Parma Piacenza in piazza a Roma per i diritti e la libertà

La Cisl Parma Piacenza ha partecipato a Roma alla manifestazione davanti all’Ambasciata dell’Iran, unendosi alle proteste contro la repressione in atto nel Paese. L’evento ha visto la presenza di diverse organizzazioni e cittadini, che hanno espresso il loro sostegno ai diritti e alle libertà di tutte le persone coinvolte. Un gesto di solidarietà volto a richiamare l’attenzione internazionale sulla situazione in Iran.

Argomenti discussi: Iran. Sit in della Cisl davanti all’Ambasciata iraniana. Fumarola: Vogliamo esprimere solidarietà alla popolazione ma anche un richiamo forte alla comunità internazionale e all’Europa; Iran. La Fisascat Cisl al presidio organizzato dalla Cisl a Roma davanti l’Ambasciata della Repubblica islamica dell’Iran; IRAN, FAI CISL PRESENTE AL PRESIDIO ALL'AMBASCIATA. FUMAROLA: SOLIDARIETÀ ALLA POPOLAZIONE E RICHIAMO A COMUNITÀ INTERNAZIONALE ED EUROPA; Iran: il 23 gennaio la Cisl scende in piazza per i diritti civili.

