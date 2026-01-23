Iran anche la Cisl piacentina in piazza a Roma per i diritti e la libertà

Oggi a Roma, una delegazione della Cisl Parma Piacenza ha partecipato alla manifestazione davanti all’Ambasciata dell’Iran, unendosi alle proteste contro la repressione e per i diritti nel paese mediorientale. L’evento ha riunito diverse organizzazioni e cittadini, sottolineando l’importanza di sostenere le libertà fondamentali in Iran e nel mondo.

Ha partecipato oggi a Roma anche una delegazione in rappresentanza della Cisl Parma Piacenza alla manifestazione davanti all'Ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran, per unire la propria voce al coro di protesta contro «la brutale repressione in atto nel Paese mediorientale».

