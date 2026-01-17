Roma in piazza al fianco delle proteste in Iran | Libertà e giustizia la repressione si fermi

Il 16 gennaio, piazza del Campidoglio a Roma ha visto una significativa presenza di cittadini che hanno manifestato solidarietà alle proteste in Iran. In centinaia, hanno espresso il loro sostegno alla richiesta di libertà e giustizia, chiedendo che la repressione del regime degli ayatollah finisca. Questo gesto testimonia l’interesse e l’attenzione della società italiana verso le vicende di libertà nel mondo.

Tutto il campo largo, dal Pd al M5S ad Avs, Italia Viva e anche +Europa anche se quest'ultima più defilata e fuori dalla foto di gruppo dei leader del centrosinistra schierati in piazza del Campidoglio. Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e Magi, oltre al sindaco Roberto Gualtieri, e altri esponenti politici nazionali e locali, si sono simbolicamente stretti intorno alle migliaia di persone che da 20 giorni si scontrano con il governo di Ali Khamenei, la guida suprema della Repubblica Islamica dell'Iran. Il sit-in è stato organizzato da “Amnesty International” e “Donne, vita e libertà”. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: In piazza a Roma contro la repressione in Iran: centinaia al fianco delle donne Leggi anche: Roma, il campo largo compatto in piazza al Campidoglio a sostegno delle proteste in Iran La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Roma, manifestazione di solidarietà per le proteste in Iran; Simboli, bandiere e slogan: Roma in piazza per la solidarietà al popolo iraniano in protesta; Foto di gruppo del Campo largo per l'Iran, 'la piazza c'è'; L’Ue raccomanda a compagnie aeree di evitare lo spazio aereo dell’Iran. Roma in piazza canta “Bella ciao”. Roma, manifestazione di solidarietà per le proteste in Iran - non condiviso da tutta la piazza, che ha dato vita a brevi momenti di contestazione interna - msn.com

Roma, il campo largo compatto in piazza al Campidoglio a sostegno delle proteste in Iran - I leader del campo largo, tra cui Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, hanno partecipato alla manifestazione di Amnesty e "Donne, vita, libertà" ... fanpage.it

Iran, Schlein: in piazza per pieno sostegno proteste iraniani - 'Siamo qui per dare piena solidarietá e supporto al popolo iraniano che lotta per la libertà contro la brutale ... notizie.tiscali.it

ROMA SI AMA. . Piazza San Giovanni in Laterano - facebook.com facebook

Roma, il campo largo compatto in piazza al Campidoglio a sostegno delle proteste in Iran x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.