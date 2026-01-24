Intossicazioni da monossido casi in aumento nel Ravennate | Sempre più incidenti domestici la manutenzione è importante

Negli ultimi tempi si registra un aumento di intossicazioni da monossido di carbonio nel Ravennate, spesso legate a incidenti domestici. Il monossido di carbonio, detto anche 'killer silenzioso', è un gas inodore e invisibile che può causare gravi problemi di salute. La corretta manutenzione degli impianti e una maggiore attenzione possono contribuire a prevenire questi rischi, proteggendo le famiglie e migliorando la sicurezza in casa.

A fornire il quadro della situazione è Piergiorgio Marotti del Centro iperbarico di Ravenna: "Nel 2025 ventuno casi in più rispetto all'anno precedente. Aumentano soprattutto le famiglie italiane" Lo chiamano 'killer silenzioso', perché è invisibile, non ha odore e non si ha percezione che stia agendo attorno a noi: si tratta del monossido di carbonio. Nella notte fra mercoledì e giovedì una famiglia di Faenza ha rischiato seriamente la vita a causa di un'intossicazione provocata da CO (molecola che identifica il monossido di carbonio), ma si tratta solo dell'ultimo di una lunga serie di casi che avvengono molto più frequentemente di quanto si pensi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

