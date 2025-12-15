Casa non è sempre un luogo sicuro | in Abruzzo un anziano su 6 coinvolto in incidenti domestici

In Abruzzo, gli incidenti domestici tra gli anziani rappresentano una realtà preoccupante. Circa il 16% delle persone over 65 subisce una caduta all’interno della propria abitazione ogni anno, con il 21% di questi episodi che richiedono un ricovero ospedaliero. Questi dati evidenziano come la casa, spesso considerata un rifugio sicuro, possa diventare un ambiente rischioso per gli anziani.

La casa non è sempre il rifugio sicuro che si immagina: in Abruzzo circa il 16 per cento degli ultra 65enni cade tra le mura domestiche almeno una volta l’anno e, nel 21 per cento dei casi, l’incidente è così grave da richiedere il ricovero ospedaliero. Il dato arriva dall’ultimo report delle. Chietitoday.it

