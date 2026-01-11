Incidenti domestici l’emergenza invisibile che uccide più del lavoro

Gli incidenti domestici rappresentano una realtà spesso sottovalutata, ma che causa numerose vittime ogni anno. Il 16 dicembre, a Torino, una donna di 70 anni è rimasta gravemente ferita in un incendio domestico, evidenziando la rilevanza di questa emergenza silenziosa. È importante conoscere le cause e le misure di prevenzione per ridurre il rischio di incidenti in casa e tutelare la sicurezza di tutti.

Il 16 dicembre, nel cuore di Torino, una donna di 70 anni è stata ricoverata in gravi condizioni dopo l'incendio divampato nel suo appartamento. Il giorno prima, a Cesenatico, un'altra donna aveva perso la vita per le fiamme sviluppatesi nella casa in cui viveva. Episodi che finiscono brevemente nelle cronache locali e poi scompaiono. Eppure non sono che la superficie di un fenomeno molto più vasto, diffuso e sorprendentemente ignorato: quello degli incidenti domestici. Non si tratta solo di incendi. A dicembre 2024 ha fatto notizia la morte di Paolo Vitelli, fondatore di Azimut Benetti, il colosso della nautica di lusso: nella sua abitazione di Mascognaz, in Val d'Ayas, è scivolato mentre manovrava una serranda, battendo la testa sul cemento.

