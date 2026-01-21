Volante insegue auto rubata e si ribalta due agenti in ospedale

Un inseguimento tra auto rubate si è concluso con il ribaltamento di una vettura della polizia, coinvolgendo due agenti trasportati in ospedale. L'incidente ha attirato l'attenzione sulla sicurezza durante le operazioni di polizia e sulle conseguenze di inseguimenti ad alta velocità. Le autorità stanno valutando le cause dell'incidente e le misure per migliorare la sicurezza durante tali interventi.

L'auto rubata e un inseguimento da film terminato con una vettura della polizia che si è ribaltata: due gli agenti finiti in ospedale. I fatti sono accaduti poco dopo le 17 di martedì 20 gennaio a Torvaianica, all'altezza del Villaggio Tognazzi. Sulle tracce dell'auto rubataLe forze dell'ordine.

