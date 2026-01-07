Cassaforte svaligiata colpo milionario | rubata collezione di orologi di lusso

Nel 2023, a Misano, un furto ha portato via oltre un milione di euro tra contanti e 25 orologi di lusso, iniziato con un incendio doloso. Recentemente, l’episodio ha fatto emergere dettagli sulla sottrazione di una cassaforte contenente la preziosa collezione di orologi, evidenziando un crimine complesso e ben orchestrato. La vicenda si inserisce in un contesto di sicurezza e criminalità che richiede attenzione e approfondimenti.

Rimini, 7 gennaio 2026 – Tutto parte da un incendio doloso, ma finisce per ruotare attorno a una cassaforte svuotata e un furto dal valore di oltre un milione di euro, commesso a Misano nel 2023, quando da un appartamento furono sottratti denaro contante e 25 orologi di lusso. Per quell’episodio sono ora finiti sotto indagine due albanesi di 44 e 24 anni (difesi rispettivamente gli avvocati Stefano Caroli e Sara Arduini ). È questo il punto di svolta dell’indagine condotta dai carabinieri e coordinata dalla Procura di Rimini. Omicidio di Bologna, il killer di Alessandro Ambrosio catturato a Desenzano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cassaforte svaligiata, colpo milionario: rubata collezione di orologi di lusso Leggi anche: Colpo nel centro commerciale. Rubata una cassaforte Leggi anche: Svaligiata la villa di Vardy durante Cremonese-Roma, portati via gioielli e orologi: il bottino Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Cassaforte svaligiata, colpo milionario: rubata collezione di orologi di lusso. Di ritorno a casa trovano la villa a soqquadro e la cassaforte svaligiata - Un tempo più che sufficiente per una banda di ladri per svaligiare la casa di una coppia di romani. romatoday.it Roma, gioielleria svaligiata in pieno giorno: i banditi smurano la cassaforte - Nonostante il viavai, una banda di ladri è riuscita a svaligiare una gioielleria nel Centro di Roma. leggo.it Grottammare, ladri in casa smurano la cassaforte: colpo sulla Valtesino, furto da 20mila euro - Il colpo è stato messo a segno intorno alle 20, in un’abitazione situata nei pressi della chiesa Madonna della Speranza. corriereadriatico.it Furto all’alba di domenica nel centro storico di Fano: svaligiata una gioielleria con un colpo studiato nei dettagli. Bottino da 150mila euro. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.