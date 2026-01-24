Robbie Williams supera i Beatles record di album numero uno in Gb

Robbie Williams ha raggiunto un importante risultato nella classifica degli album nel Regno Unito, superando i Beatles e diventando l'artista con il maggior numero di album al primo posto. Questo traguardo sottolinea la sua rilevanza nel panorama musicale britannico, confermando la sua presenza stabile e duratura nel tempo.

(Adnkronos) – Robbie Williams entra nella storia della musica britannica. Il cantante inglese ha raggiunto un traguardo straordinario nella classifica degli album del Regno Unito, superando i Beatles e diventando l'artista con il maggior numero di album al numero uno della hit-parade. Il nuovo album di Williams, "Britpop", uscito da una settimana, è il sedicesimo della sua carriera da solista a conquistare la vetta della classifica, iniziata nel 1997 con "Life Thru A Lens". I Beatles si fermarono al quindicesimo album. In totale, Williams conta ora 21 album al numero uno, inclusi quelli dei Take That come "Everything Changes" e "Progress".

