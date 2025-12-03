Giornata disabilità Lorenzo Fontana | Costruire una società che non lasci indietro nessuno – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Camera dei deputati è lieta di ospitare il concerto del gruppo “Ladri di carrozzelle”. Con la loro musica questi artisti trasmettono un messaggio potente, ma soprattutto carico di speranza. Anche di fronte alle prove più dure, è sempre possibile donare gioia, emozione e sorrisi. Tutti hanno talenti che meritano di essere sempre valorizzati. Questo è un presupposto essenziale per assicurare la dignità e la piena integrazione lavorativa e sociale di ogni persona. L’Italia si sta impegnando per raggiungere questo obiettivo attraverso vari provvedimenti, a dimostrazione di quanto sia alta l’attenzione del nostro Parlamento su questi temi". 🔗 Leggi su Open.online