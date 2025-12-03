Giornata disabilità Lorenzo Fontana | Costruire una società che non lasci indietro nessuno – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Camera dei deputati è lieta di ospitare il concerto del gruppo “Ladri di carrozzelle”. Con la loro musica questi artisti trasmettono un messaggio potente, ma soprattutto carico di speranza. Anche di fronte alle prove più dure, è sempre possibile donare gioia, emozione e sorrisi. Tutti hanno talenti che meritano di essere sempre valorizzati. Questo è un presupposto essenziale per assicurare la dignità e la piena integrazione lavorativa e sociale di ogni persona. L’Italia si sta impegnando per raggiungere questo obiettivo attraverso vari provvedimenti, a dimostrazione di quanto sia alta l’attenzione del nostro Parlamento su questi temi". 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Oggi a Palazzo Chigi, in occasione della Giornata Internazionale della #disabilità, ho partecipato alla presentazione del Piano d’Azione Triennale del Governo. La disabilità non è un tema di nicchia, ma una priorità nazionale. In Italia ci sono quasi 3 milioni di Vai su X
Giornata internazionale delle persone con disabilità. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata disabilità, Lorenzo Fontana: Costruire una società che non lasci indietro nessuno - (Agenzia Vista) Roma, 03 dicembre 2025 "In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Camera dei deputati è lieta di ospitare il concerto ... Lo riporta ilmattino.it
Disabilità: Fontana, 'tutti talenti vanno valorizzati, nessuno resti indietro' - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Camera dei deputati è lieta di ospitare il concerto del gruppo 'Ladri di carrozzelle'. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
La Russa e Fontana, persone con disabilità partecipi vita comune - In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità i presidenti del Senato Ignazio ... Segnala msn.com
Fontana alla Giornata mondiale delle persone con disabilità - Mercoledì 3 dicembre, a partire dalle ore 11, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la Celebrazione della Giornata mondiale delle ... Scrive lopinionista.it